Киев, 13 марта, 2022, 15:17 — ИА Регнум. Предположительно, Рамзан Кадыров — глава Чечни, находится в зоне спецоперации России на Украине.

Kremlin.ru Рамзан Кадыров

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Судя по опубликованному видео телеканала RT, командиры доложили Кадырову о боевых действиях в ДНР.

«Мы подошли к этому детдому, проникли внутрь, но, к сожалению, детей там не оказалось… Мы опоздали … Эсбэушники под видом Красного креста вечером подогнали машину, были с оружием, загнали детей в автобусы и увезли к ним», — отметил командир.

Ранее Кадыров заявлял, что бойцы из Чечни готовы занимать самые горячие точки на Украине. Также, по его словам, на Украине находится 12 тыс. силовиков Чечни.