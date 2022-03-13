Киев, 13 марта, 2022, 15:07 — ИА Регнум. Киевлянин в парике и с макияжем пытался сбежать с Украины, на границе выдавая себя за женщину. Об этом 13 марта сообщает госпогранслужба Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

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«На границе задержали мужчину в женской одежде. Выдавал себя за женщину и пытался незаконно пересечь границу в пункте пропуска «Порубное» … Мужчина взял своего несовершеннолетнего ребенка и предоставил на пограничный контроль паспорт жены. … Не помогли киевлянину макияж и парик», — отмечается в сообщении.

Таким образом гражданин Украины пытался избежать мобилизации в армию.