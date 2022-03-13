Симферополь, , 15:02 — REGNUM Решение в отношении коллекции «скифского золота», вывезенной из музеев Крыма в Нидерланды, может быть отложено. Об этом журналистам заявил председатель Общественной палаты Республики Крым Александр Форманчук. Он не исключил, что Нидерланды могут оставить коллекцию у себя.

Скифское золото Крыма

«Ее возвращать нам никто не будет — это однозначно. Это ложится в русло общей политики НАТО, русофобии по всем направлениям», — цитируют Форманчука РИА Новости.

«Формально коллекцию отдадут Украине, но оставят у себя. Эта проблема с точки зрения наших интересов останется отложенной на неопределенное время», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, коллекция «скифского золота» была отправлена на выставку в Нидерланды из Крыма в 2014 году. После воссоединения Крыма с Россией Украина заявила права на коллекцию. В октябре 2021 года суд Амстердама вынес решение в пользу Украины, в январе 2022 года музеи Крыма направили кассационную жалобу на решение в Верховный суд Нидерландов. Всё это время крымская коллекция остаётся в Нидерландах.