Омск, 13 марта, 2022, 15:02 — ИА Регнум. Спасатели предупредили жителей Омской области об аномально холодной погоде. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону со ссылкой на данные Обь-Иртышского гидрометцентра.

Andrey Мороз

По данным синоптиков, 13 марта в регионе сохраняется аномальный холод со среднесуточной температурой воздуха на 10 градусов и более ниже климатической нормы.

«В связи с похолоданием возможно увеличение количества пожаров, происшествий на автотранспорте, а также обморожения у граждан. Чтобы этого избежать, необходимо соблюдать правила безопасности», — подчеркнули в ведомстве.