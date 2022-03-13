Скопье, , 15:50 — REGNUM В столице Северной Македонии Скопье открыты пункты сбора гуманитарной помощи для украинцев, эмигрировавших после начала боевых действий и остающихся на родине.

Гуманитарная помощь U.S. Navy

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni 13 марта, сбор гуманитарной помощи ведут международный штаб помощи украинцам и украинская ассоциация «Леся Українка».

Центры сбора гумпомощи находится на складе компании «Koding Gorska» на улице Шарпланина, а также на центральной площади Скопье — площади Македония.

По данным ООН, территорию Украины с начала спецоперации вооруженных сил России 24 февраля покинули свыше 2,5 миллионов человек.

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