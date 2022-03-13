Москва, , 14:48 — REGNUM В картинке, которая приходит с сообщением об очередном обновлении мессенджера Telegram, появился украинский трезубец, который нарисован в виде «голубя мира» с оливковой ветвью в клюве, сообщает 13 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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На указанной картинке, рассылаемой мессенджером, изображены персонажи из книг английской писательницы Джоан Роулинг о юном волшебнике Гарри Поттере, которые находятся в библиотеке.

При этом на первом плане внизу на левой стороне рисунка изображена книга, на обложке которой украинский трезубец, который также является одним из символов украинских националистов, изображенный как «голубь мира» с оливковой ветвью в клюве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция отказывается присоединяться к санкциям Запада против РФ.