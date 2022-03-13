Москва, 13 марта, 2022, 14:40 — ИА Регнум. Приуроченная к Международному дню планетариев фотовыставка открылась в первом зале Урании Московского планетария. Об этом сообщается на сайте организации.

Марина Захарова ИА REGNUM Московский планетарий

Международный день планетариев отмечается во многих странах мира ежегодно с 1994 года во второе воскресенье марта. Целью праздника является популяризация астрономических знаний.

Универсальный проектор для планетариев начал производится на оптическом заводе в Йене в 1923 году. Первый планетарий в мире был запущен в Мюнхене в 1925 году.

Старейший отечественный планетарий в Москве открылся в ноябре 1929 года. В период с 1960 по 1975 год в Большом Звёздном зале планетария проводились занятия по астронавигации с кандидатами в космонавты.

В настоящее время в России действует более 40 планетариев. Во многих из них проходят специальные мероприятия, приуроченные к профессиональному празднику.