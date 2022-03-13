Воронеж, 13 марта, 2022, 14:39 — ИА Регнум. Власти Воронежа приступили к поиску подрядчика для строительства школы на полторы тысячи мест на улице Домостроителей, сообщили 13 марта в пресс-службе администрации города.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

«Начальная максимальная цена контракта — чуть более полутора миллиардов рублей. Финансирование, как и во всех наших масштабных проектах, идет из бюджетов всех уровней. Применяем новый подход к созданию школ, который представляется более эффективным — будем искать исполнителя и на проектные, и на строительные работы одновременно», — сообщил в своём телеграм-канале мэр Воронежа Вадим Кстенин.

Площадь новой школы составит более 26 тысяч квадратных метров, здание будет переменной этажности от двух до пяти этажей и сможет вместить 60 классов. Также проектом предусмотрены зрительный зал вместимостью 550−600 мест и центр дополнительного образования. Школа с самого начала рассчитана на работу в одну смену. Также запланировано комплексное благоустройство — организация площадок для подвижных игр и тихого отдыха, для спорта, торжественных мероприятий.

Также глава города сообщил о начале поиска подрядчиков для строительства муниципального приюта для бездомных животных и музея ВДВ.