Омск, , 14:36 — REGNUM Стражи порядка в Омской области присоединились к акции «Своих не бросаем» в поддержку специальной военной операции на Украине. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МВД.

Акция «Своих не бросаем» в Омске УМВД по Омской области

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«Выполняя служебные задачи на местах, омские полицейские не остаются в стороне: моральная поддержка — неотъемлемая часть поднятия боевого духа и настроя на скорое и благополучное достижение поставленных целей», — отметили в ведомстве.

Правоохранители наклеили на служебные машины наклейки с символом «Z» и надписью #СвоихНеБросаем.

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