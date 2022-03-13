На трассе Москва — Челябинск столкнулись фуры, есть погибший
Чебаркуль, Челябинская область, 13 марта, 2022, 14:38 — ИА Регнум. В Челябинской области на трассе Москва — Челябинск столкнулись три фуры. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД России.
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области:
На месте ДТП в Чебаркульском районе
Авария произошла в Чебаркульском районе на 1809 километре. Столкнулись машины, ехавшие в попутном направлении. Водитель грузовика «Мерседес» скончался.
На место ДТП прибыли экипажи ГИБДД, а также сотрудники иных экстренных служб. Полицейские устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.