Чебаркуль, Челябинская область, 13 марта, 2022, 14:38 — ИА Регнум. В Челябинской области на трассе Москва — Челябинск столкнулись три фуры. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД России.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области: На месте ДТП в Чебаркульском районе

Авария произошла в Чебаркульском районе на 1809 километре. Столкнулись машины, ехавшие в попутном направлении. Водитель грузовика «Мерседес» скончался.

На место ДТП прибыли экипажи ГИБДД, а также сотрудники иных экстренных служб. Полицейские устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.