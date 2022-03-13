Анкара, , 14:25 — REGNUM В ходе телефонных переговоров с президентом Турции лидер РФ Владимир Путин заявил, что не против встречи с Владимиром Зеленским, утверждает глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Мевлют Чавушоглу Αλέξης Τσίπρας

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«Мы усердствуем для того, чтобы организовать встречу лидеров … В принципе Путин в ходе телефонных переговоров с нашим президентом заявил, что не против такой встречи… Украинская сторона готова. Между сторонами ведутся технические переговоры в Белоруссии», — отметил он на пресс-конференции 13 марта.

Также Чавушоглу сообщил, что Турция отказывается присоединяться к санкциям Запада против РФ.

Ограничительные меры против России не принесут желаемых результатов, добавил он.

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