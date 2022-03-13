13 марта 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что консульство США в иракском городе Эрбиль атаковали ракетами. По предварительным данным, ракетный удар по консульству США в иракском городе Эрбиль мог быть нанесён с территории Ирана.

Оксана Переможенко, , 15:07 — REGNUM Консульство США в иракском городе Эрбиль атаковали ракетами «Град», сообщает телеканал Al Arabiya. По предварительным данным, ракетный удар по консульству США в иракском городе Эрбиль мог быть нанесён с территории Ирана.

Взрыв Иван Шилов © ИА REGNUM

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Новость обсудили в телеграм-канале украинского журналиста, публициста, главного редактора одесского издания «Таймер» Юрия Ткачева.

«Пишут, что ракетная атака по консульствам США в Ираке…» — написал Юрий Ткачёв.

РСЗО «Град» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«Провокация от США на отказ от продажи нефти? Что-то похожее уже было», — отметила Mariana.

«Америка решилась организовать мировой замес?» — недоумевает Ihor.

«Так Штатам сейчас выгодны хорошие отношения с Ираном, чтобы нефть оттуда брать. Невыгодна Штатам эскалация с Ираном сейчас», — подчеркнул «Ал».

»Почему не Иран? У них убили генерала Сулеймани…» — ответил ему (Ihor) Пётр К.

«А что США делают в Ираке? На выход», — добавил Пётр К.

«Давно они там, ещё со времён Саддама [Хусейна]. Вся агарная промышленность Ирака принадлежит США, сосут нефть и т. д.», — ответила Петру К. Айгуль.

«А новостная повесточка может резко переключиться. По самым главным господам прилетело», — не без сарказма отметил ice met.

«Такое впечатление, что этот год мы не переживем…» — выразил опасение alexey.

«Возможно, кто-то таким образом взвинчивает цены на нефть», — предположил «Удалённый аккаунт».

«Видимо, арабский мир и Азия на всех фронтах будут стараться насолить США. Мир и правда меняется», — отреагировал Валiк.

«США спровоцировали. Теперь у них есть повод начать войну с Ираном за нефть», — считает Alex.

«Нету сил у Америки на Иран. Ну нету», — не согласился Петр К.

«Я тоже думаю, что не в состоянии будут [США воевать с Ираном]. Иран не Ирак 20-летней давности», — в свою очередь добавил «Иракский Одессит».

«Следим за тем, как всё внимание смещается с Украины на Иран», — прокомментировал новость Drew Grape.

«Всё, забудьте про Украину, у Штатов появились дела поважнее», — с сарказмом добавил «Т».

»Да Иран просто показывает зубы. Были уже подобные инциденты, Байден выразит озабоченность», — попытался всех успокоить «Иван Не Болван».

«Думаю, это амерская (американская — О. П.) провокация. Повод для захвата контроля над нефтью. Иначе у них огромные проблемы внутри страны начнутся. Им бензин жизненно необходим… Им критически важен дешёвый бензин для их авто…» — отметила Мария С.

«Я, конечно, напишу сейчас варварскую дичь. Но, может, в свете событий Америка оставит, наконец, Украину в покое», — выразил надежду Ihor.

«Русских к этому еще не приплели?..» — с сарказмом поинтересовалась Elena Z.

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