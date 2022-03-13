Тегеран, 13 марта, 2022, 14:21 — ИА Регнум. Ответственность за ракетный удар по Эрбилю в иракском Курдистане, нацеленный на израильские объекты в Ираке, взял на себя Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана). Заявление КСИР 13 марта приводит иранское агентство Клуб молодых журналистов.

Эмблема КСИР

«Прошлой ночью стратегический центр заговоров сионистов был подвержен мощному ракетному обстрелу КСИ», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что ракетный удар был проведен «после недавних преступлений Израиля» и добавляется, что КСИР в очередной раз предупреждает «преступный сионисткий режим», что враждебные действия израильской стороны получат жесткий, решительный и разрушительный ответ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что консульства США в столице Иракского Курдистана Эрбиле не пострадало при ракетном ударе.