Улан-Удэ, 13 марта, 2022, 14:12 — ИА Регнум. В Бурятии усилят работу по военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Эту тему подняли представители Совета старейшин на встрече с главой республики Алексеем Цыденовым, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Vpc-vympel.ru Воспитанники военно-патриотического центра «Вымпел»

Зампред Совета Вячеслав Подлеснов напомнил, что раньше в учебных заведениях проводились политбеседы, политинформация, а в настоящее время сам глава региона иногда выступает перед студентами по текущей ситуации.

«Это правильно, но необходимо передать эту роль педагогам в школах и институтах. В связи с этим необходимо обратить внимание на министерство образования и министерство спорта и молодежной политики», — отметил он.

Экс-министр внутренних дел Бурятии Иван Калашников предложил вовлечь в эти мероприятия военкоматы, а также участников боевых действий.

Алексей Цыденов поддержал идеи Совета, отметив, что такая работы уже ведётся в рамках празднования 100-летия республики.