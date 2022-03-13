Москва, , 14:11 — REGNUM Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин пригласил народную артистку России Анну Нетребко выступить с концертом на космодроме Восточный в Амурской области. Об этом Рогозин сообщил 13 марта в своём Telegram-канале.

Анна Нетребко Simon Wedege Petersen

Рогозин отметил, что среди работников российской ракетно-космической отрасли есть много поклонников оперной певицы. Он попросил Нетребко прервать вынужденную паузу в концертной деятельности и посетить космодром Восточный.

Глава Роскосмоса предложил приурочить концерт певицы к запуску автоматической станции «Луна-25» или другой миссии. Он добавил, что в ходе визита Нетребко могла бы провести встречу с работниками космодрома и жителями наукограда Циолковский.

«Уверен, что и Вы получите новые впечатления и большое удовольствие от этой поездки. На Родине ждут Вас с нетерпением», — подытожил Рогозин.

Ранее Нью-йоркская Метрополитен-опера, Баварская государственная опера и оперный театр Ла Скала отменили выступления Анны Нетребко из-за того, что она отказалась осуждать действия правительства России в связи со специальной военной операцией на Украине. После этого Нетребко объявила о временной приостановке концертной деятельности.

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