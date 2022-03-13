Тюмень, , 14:11 — REGNUM В Тюмени осуждён житель Екатеринбурга за многочисленные кражи из трансформаторных подстанций. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Трансформаторная подстанция ru.torange.biz

Установлено, что 61-летний житель Екатеринбурга с сентября 2018 года по март 2019 года приезжал на арендованном автомобиле в Тюмень и совершал кражи из трансформаторных подстанций, стоящих во дворах жилых домов. Таким образом он совершил 13 хищений с ущербом, нанесённым ПАО «СУЭНКО», на сумму более 1,1 млн рублей.

Свердловчанин осуждён за кражи на пять лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд взыскал с него в пользу АО «СУЭНКО» более 1,1 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюмени задержаны подозреваемые в серии краж из магазинов.

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