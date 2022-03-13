Москва, , 14:05 — REGNUM О подвиге командира танковой роты старшего лейтенанта Романа Кулаги в ходе специальной военной операции Вооруженных сил (ВС) РФ по защите республик Донбасса сообщило 13 марта Минобороны России.

Командир танковой роты Роман Кулага

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Отмечается, что, находясь в составе охранения, экипаж танка под командованием командира танковой роты Романа Кулаги обнаружил выдвижение украинских националистов вместе с иностранными наемниками частной военной компании в сторону расположения командного пункта дивизии. Оценив ситуацию, Роман, не теряя времени, выдвинулся для уничтожения противника.

«Ведя неравный бой с превосходящими силами противника, экипаж старшего лейтенанта Кулаги, прицельным огнем уничтожил три боевых машины пехоты националистов и позицию снайпера. В ходе боя танк Романа получил четыре попадания из гранатомётов и противотанковых управляемых ракет националистов», — говорится в сообщении.

Также указывается, что после четвертого попадания, в результате которого механик-водитель получил контузию и потерял сознание, танк был обездвижен и загорелся. Кроме того, тяжелые ранения получил наводчик-оператор, после чего Роман Кулага, также получивший ранения в ногу и в область лица, в одиночку продолжил вести бой и уничтожил еще одну боевую машину пехоты националистов.

При этом отмечается, что после того как боекомплект снарядов танка был израсходован, Кулага из танкового пулемета уничтожил более 15 украинских нацистов.

«В результате грамотных действий, отваги и мужества старшего лейтенанта Романа Кулаги наступление превосходящих сил националистов и иностранных наемников было остановлено, что привело к срыву планов националистов по захвату командного пункта мотострелковой дивизии и дальнейшему наступлению», — заключается в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Минобороны России сообщили о подвиге водителя-санитара медицинского пункта младшего сержанта Антона Мягченкова в ходе специальной военной операции Вооруженных сил РФ по защите республик Донбасса.