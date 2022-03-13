Анкара, 13 марта 2022, 14:01 — REGNUM Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ходе телефонных переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым 12 марта попросил у него поддержку по эвакуации турецких граждан из Мариуполя.
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«В ходе переговоров я попросил Лаврова об этой поддержке», — отметил Чавушоглу на пресс-конференции 13 марта.
Между главами внешнеполитических ведомств России и Турции 12 марта состоялся телефонный разговор.
В ходе разговора министров обсуждалась ситуация на Украине.
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