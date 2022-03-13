Москва, 13 марта, 2022, 13:55 — ИА Регнум. В Минобороны России сообщили о подвиге водителя-санитара медицинского пункта младшего сержанта Антона Мягченкова в ходе специальной военной операции Вооруженных сил РФ по защите республик Донбасса.

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Уточняется, что колонна общевойсковых подразделений российской армии, совершая марш в район выполнения задач, попала в засаду, которая была тщательно подготовлена украинскими националистами.

«Находясь под плотным огнем противника, водитель-санитар медицинского пункта младший сержант Антон Мягченков, самоотверженно, рискуя своей жизнью, приступил к эвакуации раненых в безопасное место, и оказанию им первой медицинской помощи», — говорится в сообщении.

Также указывается, что после доставки очередного раненного вблизи санитарного автомобиля, возле которого находился Антон, взорвался минометный снаряд, в результате чего младший сержант получил контузию.

Помимо того, отмечается, что, проявляя мужество и самоотверженность, и несмотря на полученные повреждения, Мягченков продолжил переносить раненых в санитарный автомобиль, после чего, умело маневрируя, вывез их в медицинский отряд специального назначения из-под обстрела украинских нацистов, целенаправленно бомбивших санитарную машину.

«Благодаря умелым действиям и высокому профессионализму, смелости и решительности младшего сержанта Антона Мягченкова санитарный автомобиль своевременно добрался до лазарета, и жизни 13 раненых были спасены», — заключается в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ сообщили о подвиге старшего лейтенантаИльи Дехтяря в ходе специальной военной операции Вооруженных сил России.