Турочакский район, Алтай, , 13:53 — REGNUM В Турочакском районе Республики Алтай подтверждён ещё один случай незаконной вырубки кедра. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона, проверка была проведена после обращений представителей местной общины коренных малочисленных народов.

Хвоя и шишки сибирского кедра ugraland

Как выяснилось, лесозаготовители незаконно срубили деревья породы «кедр», на 169 кубометров превысив утверждённые лимиты. Кроме того, выявлены факты вырубки или повреждения деревьев других пород. Общая сумма ущерба лесному фонду республики оценена в 4,7 млн рублей.

По материалам проверки возбуждено уголовное дело по статье «незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере».

«В ходе проверки в деятельности лесозаготовителей также выявлены нарушения правил использования лесов, требований пожарной и санитарной безопасности в лесах, незаконное повреждение лесных насаждений», — добавили в надзорном ведомстве.

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