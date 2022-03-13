Киев, , 13:52 — REGNUM Минобороны РФ опубликовало видео, на котором российский ударный БПЛА «Форпост» с высоты 4 тыс. м уничтожил высокоточным боеприпасом опорный пункт украинских националистов.

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Задействованные беспилотники в спецоперации на Украине осуществляют разведку, корректировку огня, и боевое применение средств поражения по целям.

Ранее сообщалось, что в ходе спецоперации ВС России по защите Донбасса российские ВКС сбили один военный самолет Су-24 и два беспилотника киевских боевиков.

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