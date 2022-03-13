Москва, 13 марта, 2022, 13:43 — ИА Регнум. О подвиге старшего лейтенанта Ильи Дехтяря в ходе специальной военной операции Вооруженных сил (ВС) РФ по защите республик Донбасса сообщило 13 марта Минобороны России.

Скриншот выпуска новостей Первого канала от 13 марта 2022 года Старший лейтенант Илья Дехтярь

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Уточняется, что расчет боевой машины реактивной системы залпового огня «Ураган» под командованием старшего лейтенанта Ильи Дехтяря выполнял огневые задачи по поражению сил украинских националистов.

«Находясь под ударом реактивных систем залпового огня националистов, расчет Ивана Дехтяря, продолжал точно поражать цели и маневрировать, успешно прикрывая подразделения российских Вооруженных Сил», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в результате точных ударов расчета старшего лейтенанта Дехтяря была поражена колонна реактивного дивизиона киевских боевиков, уничтожен опорный пункт артиллерийской батареи украинских нацистов, а также нанесен значительный урон живой силе противника.

«Мужественные и самоотверженные действия расчета старшего лейтенанта Дехтяря создали условия для дальнейшего продвижения российских войск в подконтрольные украинским националистам районы», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что министр обороны России Сергей Шойгувручил в госпитале медаль «За отвагу» майору Ивану Лалле.