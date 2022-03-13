Астрахань, , 13:41 — REGNUM Жительница Астрахани подозревается в нападении на судебного пристава, в отношении неё возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Об этом 13 марта сообщили в пресс-службе СУ СКР по Астраханской области.

Следственный комитет Скриншот страницы sledcom.ru

Согласно материалам дела, 11 марта судебный пристав прибыл к ней домой для наложения ареста на имущество по решению суда. По версии следствия, женщина несколько раз ударила пристава при исполнении по голове и в область груди.

Следственные органы в рамках уголовного дела устанавливают все обстоятельства происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Бурятии мужчина пытался напасть на судебного пристава с шилом.