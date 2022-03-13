Вашингтон, , 13:37 — REGNUM Главную награду 74-й премии Гильдии режиссёров Америки (DGA) получила драма «Власть пса» режиссёра Джейн Кэмпион. Об этом сообщает пресс-служба DGA.

Режиссер

Церемония вручения прошла 12 марта в городе Беверли-Хиллз. Главный приз в категории «Лучший художественный фильм» получила режиссёр Джейн Кэмпион с картиной «Власть пса». Для Кэмпион эта награда стала первой премией DGA. В 1993 году она была номинирована на премию с фильмом «Пианино», но смогла одержать победу.

Награду в категории «Лучший режиссёрский дебют» получила Мэгги Джилленхол с картиной «Потерянная дочь». Лучшим режиссёром драматического телесериала стал один из создателей проекта «Наследники» Марк Майлод.

Приз за лучшую телекомедию получила Люсия Аньелло (сериал «Хитрости»). Награда в категории «Лучший мини-сериал» досталась Барри Дженкинс с проектом «Подземная железная дорога».

Премия DGA вручается ежегодно с 1938 года. Лучший фильм года по версии Гильдии режиссёров Америки почти всегда также получает премию «Оскар» в соответствующей категории.