Элиста, , 13:40 — REGNUM Калмыкия поддержала танцевальный флешмоб #Россия_Мы, стартовавший в Ростовской области в поддержку Российской армии. Об этом сообщил глава республики Бату Хасиков.

Калмыкия Alexxx1979

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«Более 400 лет калмыцкий народ в составе России вносит свою лепту в отстаивании ее интересов. Сегодня вместе с другими народами нашей многонациональной страны, Калмыкия принимает эстафету флешмоба #Россия_Мы, который символизирует несокрушимость нашей Родины, основанной на том, что мы все умеем сплотиться», — написал Хасиков в телеграм-канале.

Калмыкия передала эстафету Волгоградской области и Дагестану.

ИА REGNUM напоминает, что танцевальный флешмоб #Россия_Мы запустила Ростовская область. Донские казаки записали видеоролик в поддержку Вооружённых сил РФ, принимающих участие в специальной операции России на Украине, которая продолжается с 24 февраля.

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