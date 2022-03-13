Астрахань, , 13:32 — REGNUM Начальник отдела договоров на технологическое присоединение филиала «Астраханьэнерго» ПАО «Россети Юг» подозревается в крупной получении взятки. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Астраханской области.

Взятка Дарья Антонова © ИА REGNUM

В отношении сотрудницы энергокомпании возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки, дело о посредничестве во взяточничестве возбуждено в отношении местного жителя.

По версии следствия, подозреваемая через посредника потребовала от местного предпринимателя «вознаграждение» за снижение размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала его строящегося магазина. Бизнесмен передал посреднику 300 тысяч рублей, тот часть денег отдал сотруднице «Астраханьоблэнерго».

Преступление было выявлено сотрудниками УЭБ и ПК регионального УМВД и УФСБ. Следователи выясняют все обстоятельства.