Брюссель, , 13:32 — REGNUM Причиной начала третьей мировой войны могло бы стать создание бесполетной зоны над территорией Украины. Об этом 13 марта заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в интервью газете El Periódico.

Жозеп Боррель Иван Шилов © ИА REGNUM

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По словам главы дипломатии ЕС, сообщество делает все, что можно в военной сфере, снабжая Киев военной техникой и пытаясь соблюдать осторожность, чтобы боевые действия не распространились на другие страны, а также чтобы не спровоцировать ядерную конфронтацию.

«Когда кто-то просит бесполетную зону, это подразумевает способность и готовность сбивать российские самолеты, нарушающие ее. Это означало бы расширение конфликта до третьей мировой войны, и очевидно, что мы не хотим этого делать», — сказал он.

При этом Боррель отметил, что, по его мнению, антироссийские санкции «способны ослабить российскую экономику и дорого обойдутся» Москве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на освобожденных территориях ДНР более 23 тыс. человек находятся без водо-, тепло‑ и газоснабжения.