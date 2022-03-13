Омск, 13 марта, 2022, 13:30 — ИА Регнум. Министр обороны России Сергей Шойгу вручил в госпитале медаль «За отвагу» майору Ивану Лалле. Как написал в своём телеграмм-канале губернатор Омской области Александр Бурков, омич героически проявил себя в ходе спецоперации на Украине, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Телеграмм-канала Александра Буркова Министр обороны РФ Сергей Шойгу лично вручил медаль Ивану Лалле

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«Майор под огнём превосходящих сил противника во время боя за стратегически важный аэродром Гостомель показал пример стойкости и отваги, подбадривая упавших духом солдат и увлекая их за собой в наступление», — отметил глава региона.

Несмотря на ожесточённое сопротивление противника, а также попытки наступления, стратегически важный аэродром был захвачен и удержан до подхода основных сил.

Позже подразделение, в котором находился Иван Лалла, попало в засаду диверсионно-разведывательной группы вооружённых сил Украины. Под миномётным и стрелковым огнём противника майор эвакуировал военную технику, получив ранения.

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