Севастополь, , 13:17 — REGNUM Севастополь принял эстафету танцевального флешмоба #Россия_Мы, старт которому дали донские казаки. Акция проходит в поддержку Вооружённых сил РФ, участвующих в спецоперации на Украине.

Российский триколор Rostov-gorod.ru

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Солисты ансамбля «Черное море» исполнили танец российских моряков «Яблочко» на сцене Севастопольского центра культуры и искусств, передав эстафету жителям Орловской области и Дагестана. В акции приняли участие 30 артистов.

«У России есть только два союзника — армия и флот. Верим в вас, ребята! Вы защищаете правду! Работайте, братья. Мы — часть могучего сильного народа России», — отметили участники флешмоба.

ИА REGNUM сообщало, что Ростовская область 11 марта запустила флешмоб #Россия_Мы, записав видеоролик в поддержку Вооружённых сил РФ. Эстафету донские казаки передали Краснодарскому краю и Воронежской области.

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