Донецк, 13 марта, 2022, 13:14 — ИА Регнум. На освобожденных территориях ДНР более 23 тыс. человек находятся без водо-, тепло‑ и газоснабжения. Об этом 13 марта сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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Отмечается, что при отступлении ВСУ частично уничтожили жилые дома, социальную инфраструктуру и мосты на автодорогах между населенными пунктами в Новоазовском, Тельмановском и Старобешевском районах.

В результате более 23 тыс. человек находятся без питьевого водоснабжения, горячей пищи, тепло‑ и газоснабжения, стационарной и мобильной связи, а также интернета, сообщает МЧС ДНР.