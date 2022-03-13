Краснодар, 13 марта 2022, 13:09 — REGNUM Казаки Кубанского казачьего войска вместе с атаманом Александром Власовым записали видеообращение в поддержку президента России Владимира Путина и Вооружённых сил РФ.
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«Казаки Кубанского казачьего войска поддерживают Вас во всех Ваших решениях по наведения мира на нашей земле. Мы молимся за Вас и Вооружённые силы РФ и готовы выполнять все поставленные задачи. Храни Вас Господь», — обратились казаки к президенту России.
Затем кубанские казаки вознесли молитвы в Войсковом соборе святого благоверного князя Александра Невского в Краснодаре.