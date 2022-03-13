Пекин, 13 марта, 2022, 13:04 — ИА Регнум. Китайское национальное космическое управление (CNSA) будет поощрять частный сектор к участию в проекте национальной орбитальной станции, заявил главный разработчик китайской программы пилотируемых космических полетов Чжоу Цзяньпин. Об этом сообщает портал SpaceNews.

Saggittarius A Китайская космическая орбитальная станция «Тяньгун»

Привлечение коммерческих компаний к совместным проектам начнётся после полного развёртывания станции. CNSA начало предварительный сбор на заявки по доставке частных грузов на орбитальную станцию ещё в январе 2021 года.

Китай планирует завершить строительство орбитальной станции до конца 2022 года. К уже выведенному на орбиту базовому модулю «Тяньхэ» будут пристыкованы два лабораторных модуля.

После завершения строительства станции её общий вес превысит 100 тонн. Планируется, что китайская космическая станция «Тяньгун» проработает не менее десяти лет.