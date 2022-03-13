Орел, , 13:02 — REGNUM В Орловской области работодатели ищут 8,2 тысячи новых работников — столько рабочих мест находится в банке вакансий региона на 13 марта, сообщили в пресс-службе правительства региона. Число зарегистрированных в регионе безработных составляет 2,4 тысячи человек.

За работой Анастасия Полозкова © ИА REGNUM

Около 1,9 тысячи вакансий заявлено предприятиями обрабатывающих производств, потребность в 1,1 тысяче сотрудников испытывает здравоохранение и социальная система региона, предприятия торговли ищут 959 сотрудников, почти 900 человек нужны на работу в агросферу, в учреждения образования требуется 579 сотрудников.

В числе наиболее востребованных сегодня в Орловской области профессий — продавец продовольственных товаров (195), продавец-консультант (101), подсобный рабочий (50), грузчик (38), кассир торгового зала (33), водитель автомобиля (31).