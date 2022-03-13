13 марта 2022 | Время чтения 3 мин

Платон Беседин, , 14:00 — REGNUM Каждый раз — ну, или почти каждый раз, — когда политика сходит ко мне с центральных федеральных телеканалов, я вспоминаю фразу: «Мы думали, что оказались на дне, но тут постучались снизу». Вот и в этот раз росТВ удивило со знаком «минус». Большим таким, жирнющим знаком.

Василий Перов. Охотники на привале. 1871 (фрагмент)

Отыскали нам знатного украинского оппозиционера, антифашиста и явили зрительскому миру. Явили то ли как свидетеля, то ли как цыгана с медведями. На почётную роль был назначен, а он и сам попросился, Илья Кива, беглый киевский депутат. Он перебрался на росТВ и теперь вещает об ужасах украинского режима.

И всё бы ничего, но именно этот персонаж, которого, к слову, неспроста любили высмеивать в «Вечернем квартале», отличился так, что ему не на российские телеканалы, а в тюрьму давно надо. Ведь именно этот человек имел первейшее отношение к радикальной организации «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Именно этот человек предлагал расстреливать рейсовые автобусы, следовавшие из Донецка и Луганска. Именно этот человек фонтанировал ненавистью к русским.

Илья Кива Zagittya.com.ua

Но, как я когда-то написал, российскому телевидению в украинском вопросе заморачиваться особо не надо — и они действуют по принципу: возьмём сумасшедшего бомжа с Майдана, отмоем, накинем на него брендовый пиджачок и сделаем политологом — пусть вещает. Не уверен, что продюсеры телеканалов в принципе разбирались, кто такой Илья Кива на самом деле. Да и хотели ли разбираться? Ведь не секрет, что многие из них откровенно ненавидят Россию и поддерживают Украину.

Так что я не удивлён появлению Кивы в прайм-тайме российского телевидения. Не удивлён я появлению там украинских негодяев. Как не удивлён и в целом освещению событий на Украине.

Ведь именно это телевидение каждый вечер пускало в наш дом с экранов ряженых клоунов вроде Славы Ковтуна, Сергея Запорожского и прочих, несущих откровенную ересь и русофобскую чушь. Именно это телевидение демонстрировало нам образ слабой, едва живой Украины, которая развалится при малейшем давлении. Именно это телевидение представляло украинский народ как сборище дурачков и предателей. Именно это телевидение сеяло вражду и ненависть между Россией и Украиной. Ну и? Что теперь скажете?

Вячеслав Ковтун Цитата из телепередачи «Вечер с Владимиром Соловьевым»

Да, недооценка противника — страшная вещь. Но ещё хуже, когда этот соперник сознательно представляется с меньшими угрозами и рисками, когда относительно него население дезинформируют, а проще говоря — дурят. Ибо нет разницы между очередным ток-шоу, где льют помои на очередного покойного артиста, и ток-шоу, где ряженые клоуны вбрасывают в массы лживые тезисы. Так кого и через кого вы хотели проинформировать, российские телепродюсеры? Кого оболванить хотели?

Что это, сознательная диверсия или непреодолимая глупость, которая, как верно заметил Дитрих Бонхеффер, куда страшнее злобы? Полагаю, что и то, и другое. Ведь годами российское телевидение создаёт ложную картинку украинских реалий, годами российское телевидение (пусть я и несколько обобщаю сейчас) дезинформирует своего зрителя. И если подобное ещё можно было простить в мирное время (или попытаться простить), то сейчас это сродни предательству и преступлению. Я уж молчу о том, что вытягивание в первый ряд таких персонажей, как Кива (от Ковтуна к Киеве — хорош путь!), — плевок в людей Донбасса.

Дитрих Бонхеффер

И пусть мне кто-то скажет, что телевидение не имеет уже того влияния, что раньше — да, это так, но какое-то оно всё же влияние сохраняет, правда? И вещает на десятки миллионов людей, правда? И те получают информацию. Какую?

Подобное — роспись в собственном бессилии со стороны росТВ. А ещё демонстрация собственного наплевательского отношения к любым патриотическим нуждам страны. О какой победе в информационной войне тут говорить можно на телевизионном фронте? И тут остаётся сказать лишь одно: если не можете помочь, то хотя бы не мешайте.

Впрочем, когда они кого слушали? Когда там вы боевиков «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в эфир позовёте? У вас же рейтинги, да?