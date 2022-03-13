Платон Беседин, 13 марта 2022, 14:00 — REGNUM Каждый раз — ну, или почти каждый раз, — когда политика сходит ко мне с центральных федеральных телеканалов, я вспоминаю фразу: «Мы думали, что оказались на дне, но тут постучались снизу». Вот и в этот раз росТВ удивило со знаком «минус». Большим таким, жирнющим знаком.

Василий Перов. Охотники на привале. 1871 (фрагмент)
Василий Перов. Охотники на привале. 1871 (фрагмент)

Отыскали нам знатного украинского оппозиционера, антифашиста и явили зрительскому миру. Явили то ли как свидетеля, то ли как цыгана с медведями. На почётную роль был назначен, а он и сам попросился, Илья Кива, беглый киевский депутат. Он перебрался на росТВ и теперь вещает об ужасах украинского режима.

И всё бы ничего, но именно этот персонаж, которого, к слову, неспроста любили высмеивать в «Вечернем квартале», отличился так, что ему не на российские телеканалы, а в тюрьму давно надо. Ведь именно этот человек имел первейшее отношение к радикальной организации «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Именно этот человек предлагал расстреливать рейсовые автобусы, следовавшие из Донецка и Луганска. Именно этот человек фонтанировал ненавистью к русским.

Илья Кива
Илья Кива
Zagittya.com.ua

Но, как я когда-то написал, российскому телевидению в украинском вопросе заморачиваться особо не надо — и они действуют по принципу: возьмём сумасшедшего бомжа с Майдана, отмоем, накинем на него брендовый пиджачок и сделаем политологом — пусть вещает. Не уверен, что продюсеры телеканалов в принципе разбирались, кто такой Илья Кива на самом деле. Да и хотели ли разбираться? Ведь не секрет, что многие из них откровенно ненавидят Россию и поддерживают Украину.

Так что я не удивлён появлению Кивы в прайм-тайме российского телевидения. Не удивлён я появлению там украинских негодяев. Как не удивлён и в целом освещению событий на Украине.

Ведь именно это телевидение каждый вечер пускало в наш дом с экранов ряженых клоунов вроде Славы Ковтуна, Сергея Запорожского и прочих, несущих откровенную ересь и русофобскую чушь. Именно это телевидение демонстрировало нам образ слабой, едва живой Украины, которая развалится при малейшем давлении. Именно это телевидение представляло украинский народ как сборище дурачков и предателей. Именно это телевидение сеяло вражду и ненависть между Россией и Украиной. Ну и? Что теперь скажете?

Вячеслав Ковтун
Вячеслав Ковтун
Цитата из телепередачи «Вечер с Владимиром Соловьевым»

Да, недооценка противника — страшная вещь. Но ещё хуже, когда этот соперник сознательно представляется с меньшими угрозами и рисками, когда относительно него население дезинформируют, а проще говоря — дурят. Ибо нет разницы между очередным ток-шоу, где льют помои на очередного покойного артиста, и ток-шоу, где ряженые клоуны вбрасывают в массы лживые тезисы. Так кого и через кого вы хотели проинформировать, российские телепродюсеры? Кого оболванить хотели?

Что это, сознательная диверсия или непреодолимая глупость, которая, как верно заметил Дитрих Бонхеффер, куда страшнее злобы? Полагаю, что и то, и другое. Ведь годами российское телевидение создаёт ложную картинку украинских реалий, годами российское телевидение (пусть я и несколько обобщаю сейчас) дезинформирует своего зрителя. И если подобное ещё можно было простить в мирное время (или попытаться простить), то сейчас это сродни предательству и преступлению. Я уж молчу о том, что вытягивание в первый ряд таких персонажей, как Кива (от Ковтуна к Киеве — хорош путь!), — плевок в людей Донбасса.

Дитрих Бонхеффер
Дитрих Бонхеффер

И пусть мне кто-то скажет, что телевидение не имеет уже того влияния, что раньше — да, это так, но какое-то оно всё же влияние сохраняет, правда? И вещает на десятки миллионов людей, правда? И те получают информацию. Какую?

Подобное — роспись в собственном бессилии со стороны росТВ. А ещё демонстрация собственного наплевательского отношения к любым патриотическим нуждам страны. О какой победе в информационной войне тут говорить можно на телевизионном фронте? И тут остаётся сказать лишь одно: если не можете помочь, то хотя бы не мешайте.

Впрочем, когда они кого слушали? Когда там вы боевиков «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в эфир позовёте? У вас же рейтинги, да?