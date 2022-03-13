Омск, , 12:59 — REGNUM В Омской области правоохранители разбираются в обстоятельствах смертельного ДТП на трассе Тюмень — Омск. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления МВД по региону, авария произошла утром 12 марта.

ДТП в Омской области УМВД по Омской области

По предварительным данным, мужчина 1950 года рождения за рулём автомобиля Toyota Platz выехал на встречную полосу и столкнулся с Honda Stepwgn.

«В результате водитель «Тойоты» скончался на месте происшествия. Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки», — отметили в ведомстве.