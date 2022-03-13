Харьков, Украина, , 12:54 — REGNUM Рядом с украинским флагом в поселке Казачья Лопань — в 50 км от Харькова — подняли российский флаг.

Флаг России

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«Со стороны Украины помощи нет, ничего не было и не будет. Дети напуганы. Хотим, чтоб нациков уже выбили, и чтоб власть какая-то пришла уже… Местная администрация прячется в подвалах», — говорят местные жители.

Для решения текущих проблем в поселке создана временная гражданская администрация, представители которой пообщались с жителями, передает РИА Новости.

«Я знаю, что сейчас проблемы с продуктами питания, не только в Казачьей Лопани, сейчас речь идет о предметах первой необходимости, в первую очередь о медикаментах и продуктах питания», — отметил Виталий Ганчев, глава временной гражданской администрации освобожденных территории Харьковской области.