Москва, , 12:41 — REGNUM Организаторы конкурса профессионального мастерства в сфере книгоиздания «Ревизор» начали приём заявок на участие в XI конкурсе. Об этом сообщает пресс-служба Российского книжного союза.

Книжный магазин TryJimmy

Конкурс «Ревизор» проводится с целью развития книжной отрасли в России. Он позволяет определить лучшие проекты и инициативы в области издания и распространения книг, а также библиотечного дела.

В 2022 году конкурс проходит по 13 номинациям, организаторами выступают Российский книжный союз, Минцифры РФ, журнал «Книжная индустрия», Генеральная дирекция Международных книжных ярмарок и Ассоциация союзов писателей и издателей. Приём заявок открыт до 30 мая.

Следующим этапом конкурса станет открытое интернет-голосование, на основании которого будет составлен лонг-лист конкурсантов. Далее будет определён шорт-лист, после чего экспертный совет выберет победителей. Торжественная церемония награждения назначена на 6 сентября 2022 года.