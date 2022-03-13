Тверь, 13 марта, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Материалы археологических раскопок, проведённых на Соборной площади в центре Твери, представлены впервые на выставке «Дом святого Спаса» в Тверской областной картинной галерее. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Пресс-служба правительства Тверской области На Соборной площади

На выставке представлены иконы, портреты, Евангелие, объекты церковно-прикладного искусства, а также впервые — материалы раскопок, которые проводились в 2012—2014 годах на Соборной площади.

В выставочном зале Оранжереи Тверского императорского дворца также открыта выставка «…в преКРАСНОМ…», где представлена живопись, графика и мозаика одного из самых ярких живописцев и графиков Твери, члена Союза художников России Константина Фёдорова.

В Тверском краеведческом музее посетители смогут увидеть выставку"Калинин 1941 года: люди, артефакты, информация» — она посвящена 80-летию освобождения города Калинина от немецко-фашистских захватчиков. Исторические события на выставке показаны, прежде всего, через предметы изобразительного искусства, скульптуру и фотографии.