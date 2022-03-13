Сухум, 13 марта, 2022, 12:33 — ИА Регнум. В первом туре выборов не удалось избрать всех депутатов в парламент Абхазии, потому будет второй тур. Об этом 13 марта сообщили в Центризбиркоме (ЦИК) республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Абхазия

В парламентских выборах 12 марта приняли участие 123 кандидата — 107 мужчин и 16 женщин, трое из которых русские.

Второй тур должен пройти в 2-недельный срок.

Ранее ЦИК зарегистрировал 118 инициативных групп и 5 политических партий, представивших своих 14 кандидатов.

В парламенте Абхазии — 35 депутатов. Они избираются один раз в 5 лет.