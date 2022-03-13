Донецк, , 12:27 — REGNUM В результате обстрела ВСУ населенного пункта Еленовка в ДНР пострадала мирная жительница. Об этом 13 марта передает представительство ДНР в СЦКК.

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«По оперативной линии от наблюдательной группы «Докучаевск» поступила информация о ранении в результате обстрела ВФУ н.п. Еленовка мирной жительницы 1954 г. р.», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что боевики националистической организации «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) смогли покинуть Мариуполь до его блокирования и прибыли в Запорожскую область, где взяли мирных жителей в заложники.

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