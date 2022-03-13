Тула, 13 марта, 2022, 12:24 — ИА Регнум. Пожар в складских помещениях произошёл на улице Николая Островского в Туле поздно вечером 12 марта, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тульской области.

Пресс-служба ГУ МЧС по Тульской области На месте пожара

Сообщение о пожаре в складском здании поступило на пульт дежурного в 22:24, уже в 22:28 пожарные приступили к тушению. Площадь пожара составила около 800 квадратных метров, ликвидировать открытое горение удалось только в 04:27 13 марта.

Пострадавших при пожаре нет. Сам складской ангар выгорел по всей площади. Специалисты устанавливают причину возгорания.