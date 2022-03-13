Рим, 13 марта, 2022, 12:20 — ИА Регнум. На одной из трасс на севере Италии перевернулся автобус, в котором находилось свыше 20 граждан Украины. Об этом 13 марта сообщает телеканал Sky TG24.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Уточняется, что ДТП произошло на трассе на севере Италии около 07:00 (09:00 мск) и в результате него, по предварительным данным, один человек погиб.

Также указывается, что на месте аварии в настоящее время работают спасательные службы. Ведется расследование причин произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Воронежской области произошла автомобильная авария с участием автобуса и легкового автомобиля, в результате нее пострадали пять человек.