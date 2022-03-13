Киев, , 12:18 — REGNUM Боевики националистической организации «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) смогли покинуть Мариуполь до его блокирования и прибыли в Запорожскую область, где взяли мирных жителей в заложники. Об этом 13 марта сообщает народная милиция ДНР.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

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Отмечается, что националисты — около 50 человек — покинули Мариуполь до его полного блокирования и направились в село Новомлыновка.

«Боевики взяли в заложники мирных жителей и изъяли у них сотовые телефоны. Данная информация подтверждается родственниками жителей поселка. … Боевики разграбили все продуктовые магазины, которые находились в поселке», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли из РСЗО «Град» и танка больницу с пациентами при отступлении из Волновахи, а до этого вели огонь по бойцам ДНР, прикрываясь пациентами как живым щитом.

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