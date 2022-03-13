Ангарск, Иркутская область, , 12:17 — REGNUM Правоохранители Иркутской области предупредили жителей региона о новом виде мошенничества. Как сообщает территориальное ГУ МВД РФ, 38-летняя жительница Ангарска потеряла значительную сумму денег, намереваясь купить померанского шпица.

Померанский шпиц Blackoranges

Объявление о продаже животного она увидела на одном из популярных сайтов, однако вся беседа велась в мессенджере. В ходе переписки собеседница скинула видео животного и пояснила, что у нее остался последний щенок и находится он в Байкальске.

Доставку решили осуществить при помощи такси. Лжепродавец поделилась ссылкой на приложение и предложила произвести оплату через данную службу. Стоимость междугородней перевозки составила около 17 тысяч рублей.

Программа потребовала ввода данных банковской карты, включая трехзначный код на обороте. Для подтверждения оплаты потерпевшая ввела цифры, пришедшие ей в сообщении, после чего указанная сумма была списана. Однако, вскоре ей позвонила «заводчица» и, сообщив, что платеж не прошел, попросила его повторить вновь. Покупательница выполнила указания аферистки и с ее счета опять списались денежные средства.

После этого связаться с якобы хозяйкой питомца уже не представлялось возможным, так как она отключила мобильный телефон. Объявление о продаже с сайта исчезло, а долгожданная посылка так и не пришла.

Осознав, что стала жертвой обмана, несостоявшаяся владелица четвероного друга обратилась в дежурную часть Управления МВД России по Ангарскому городскому округу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации («Мошенничество»).

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2022 года 47-летний житель Тулуна, намеревавшийся заработать на криптовалюте, стал жертвой мошенников, потеряв выше миллиона рублей.

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