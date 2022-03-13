Москва, , 12:12 — REGNUM Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела больницы в Волновахе. Об этом 13 марта сообщили в СК РФ.

Александр Бастрыкин Kremlin.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли из РСЗО «Град» и танка больницу с пациентами при отступлении из Волновахи, а до этого вели огонь по бойцам ДНР из гранатометов и танков, прикрываясь пациентами как живым щитом.

Отмечается, что на площади перед больницей нашли минимум 6 тел мирных жителей, подсчет еще ведется — завалы не разобраны.

Читайте ранее в этом сюжете: ВСУ обстреляли больницу с пациентами в Волновахе из танка и РСЗО «Град»