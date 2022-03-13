Москва, , 12:12 — REGNUM В ходе спецоперации ВС России по защите Донбасса, российским военными были освобождены 300 заложников, удерживавшимися украинскими националистами в монастыре поселка Никольское на Украине. Об этом 13 марта сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Игорь Конашенков Минобороны.рф

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»

«В населенном пункте Никольское боевики нацбатальона «Айдар» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), оборудовав огневые позиции прямо на территории православного Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря, держали в заложниках около 300 мирных жителей и монахов», — сказал он.

Также Конашенков добавил, что во время операции по освобождению российские военные ликвидировали часть украинских нацистов и рассеяли остальных. Ни заложники, ни строения монастыря во время освобождения не пострадали.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что по состоянию на 13 марта группировка войск ДНР освободила 89 населенных пунктов, включая Никольское, Павловку, Благодатное и Владимировку.