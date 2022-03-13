Москва, , 12:08 — REGNUM Женщина на востоке Москвы убила своего ребенка — мальчика 2019 г. р., сообщила старший помощник руководителя главка СК РФ по Москве Юлия Иванова.

От ранений ребенок скончался, возбуждено уголовное дело.

Тело мальчика было обнаружено утром в квартире жилого дома на улице Средняя Первомайская с признаками насильственной смерти.

Подозреваемая 1995 г. р. задержана, ее доставят в подразделение ведомства, где приступят к допросу.

На месте ЧП работаютследователи и криминалисты ГСУ СК РФ по столице.