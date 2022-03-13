Иркутск, , 12:02 — REGNUM В Иркутской области отмечено обострение пожароопасный обстановки. Только в течение суток, 12 марта: произошло 16 техногенных возгораний, погиб один человек, ещё один пострадал и 29 человек спасены во время пожара в квартире многоквартирного дома в Ангарске. Подробности сегодня, 13 марта, сообщает ГУ МЧС РФ по региону.

Пожар Pexels

Накануне в 13:48 по местному времени в пожарно-спасательную службу Ангарска поступило сообщение о пожаре в 5-этажном панельном доме в 210 квартале. К месту пожара по указанному адресу были направлены 5 пожарных расчётов. Горела четырёхкомнатная квартира на втором этаже.

На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения, в 13:51, из окон на втором этаже шёл густой дым, люди с верхних этажей просили о помощи, 18 жильцов эвакуировались самостоятельно.

В работу включились три звена газодымозащитной службы. Пожарные при помощи спасательных устройств спасли 29 человек, из которых 10 детей.

Всего с начала 2022 года в Иркутской области зарегистрировано 1040 пожаров, погибли 53 человека, 48 человек получили травмы, 253 человека спасены на пожарах.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 марта на территории Иркутской области произошло девять пожаров. Не обошлось без жертв.

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