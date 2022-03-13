13 марта 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили заявление министра экономики ФРГ, вице-канцлера Роберта Хабека о том, что к осени нынешнего года Германия собирается стать независимой от поставок угля из России, а к концу 2022 года — от российской нефти.

Мирослава Романенко, , 13:10 — REGNUM К осени нынешнего года Германия собирается стать независимой от поставок угля из России, а к концу 2022 года — от российской нефти. Об этом 12 марта заявил министр экономики ФРГ, вице-канцлер Роберт Хабек в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Читайте также: Минэкономики ФРГ: Берлин хочет к концу года быть независимым от нефти из РФ

Новость обсудили в телеграм-канале украинского политолога, аналитика и публициста Андрея Ваджры. Многие указали на то, что отказ от российских нефти и угля может крайне отрицательно сказаться на немецкой экономике.

Роберт Хабек Heinrich-Böll-Stiftung

«Надо помочь Германии обрести независимость уже в марте этого года», — с сарказмом пишет Трофим К.

«Вот этого делать не надо», — ответил Трофиму К. Владимир Ш.

«И надо помочь всей Европе стать независимой от промышленности!» — не без сарказма добавил Igor G.

«Пусть лучше планируют стать независимыми от США», — отметил Василий Р.

«Оптимист, однако», — отреагировал Дмитрий Викторович.

«Было бы сказано… Скоро сказка сказывается… Шараги (предприятия — М. Р.) в Германии уже останавливаются», — написал Олег.

«А когда они собираются отказываться от дров, на которые перейдут после отказа от наших энергоносителей? Дрова-то тоже наши», — недоумевает Олег.

«Прощай, немецкая промышленность», — шутит Ivan.

«Меркель, вернись!» — ответил ему (Ivan) Олег.

«Ну… независимыми от мозгов они уже стали! С чем их и поздравляем», — добавил Олег.

«Может, им сразу и перекрыть… слишком самоуверенные», — отреагировала «Багира».

"Кизяков подогнать? Ещё есть инструкция по хате-мазанке с глиняными полами. Бабушка, родом из Западной Украины, рассказывала, как в детстве жила», — не без иронии добавила Veronika.

«Ну от разума, судя по всему, они уже освободились… Как эти глупости могут помочь Украине, кто бы ответил?» — поинтересовалась Ольга.

«Планировать — это одно, другое дело — осуществить это в реальности», — подчеркнул «Мимо проходящий».

«К осени и к концу какого года сказал?» — с сарказмом поинтересовался «Мираж».

"Схема уже отработанная на Украине — будут покупать «реверсные» уголь и нефть», — добавил Sergey S.

«Делают громкие заявления, не понимая при этом, как они это будут делать. Заменить газ и уголь Германия не сможет ещё долго, да и где она найдёт замену?.. Откажется от трубного газа, это значит, сначала надо будет построить терминалы для приёмки сжиженного газа, заводы по его разжижению, а это займёт довольно-таки продолжительное время. Тем более в мире нет избытка предложения сжиженного газа. Для того чтоб он был, надо в той же Америке построить заводы по сжижению газа, надо нарастить мощности… Что касается… угля… те же металлургические предприятия строятся под определённую марку угля, и когда они строились, то рассчитывались на российский уголь с определённого месторождения, и взять его сразу и заменить на другой не получится, так что и с углем не всё так просто… Шольц, я так думаю, не просидит весь срок. Дяди в дорогих костюмах объяснят ему, в чём он неправ, объяснят ему, что из-за него… если он подсадит страну на американский сжиженный газ, то немецкой экономики не будет, да и не только немецкой…» — написал Влад.

«Пора уже ответить на санкции. Пусть Европа ляжет», — подытожил Roman K.