Астана, 13 марта, 2022, 11:55 — ИА Регнум. Ранее отменившая свои авиарейсы в Россию компания из Казахстана Qazaq Air сообщила 13 марта об их возобновлении.

Nobon.me Самолет

«Авиакомпания Qazaq Air уведомляет, что все запланированные рейсы в Россию будут восстановлены с 13 марта 2022 года и доступны для бронирования билетов», — говорится в сообщении», — говорится в сообщении пресс-службы Qazaq Air.

Также в авиакомпании выразили свои извинения за временные неудобства из-за отмены рейса в Россию в субботу, 12 марта.

Отметим, накануне Qazaq Air объявила об отмене рейсов в Россию из-за прекращения страхового покрытия коммерческих полетов в нашу страну.